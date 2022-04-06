Актер опубликовал лаконичный пост.

Российский актер Дмитрий Нагиев долго молчал о войне в Украине. И только совсем недавно он опубликовал в своем Instagram видео, которое сопроводил песней группы "Аквариум", в которой есть слова "мы воевали сами с собой".

До сегодняшнего дня он больше ничего не говорил и не публиковал в своих социальных сетях. Видимо, резня в Буче его настолько ошарашила, что он решил добавить лаконичный пост со словами: "Может хватит".

Отметим, российские оккупанты устроили настоящую кровавую резню в Буче. Они связывали мирных жителей, а затем стреляли им в затылок. Кроме того, они насиловали женщин и детей.

Напомним, ранее мэр Бучи рассказал, сколько гражданских расстреляли российские оккупанты.

Убийства в Буче

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов. В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей, которые лежат на улицах Бучи. У некоторых связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи. Мол, тела были недавно выброшены на улицы - после того, как все российские подразделения полностью ушли из Бучи, примерно 30 марта.

Россия требовала собрать экстренное совещание Совета Безопасности ООН по "провокациям украинских радикалов" в Буче 4 апреля, но получила отказ.

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