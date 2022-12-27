В видеобращении актера слышны трагические ноты.

Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев крайне редко выходит на связь со своими подписчиками в соцсетях. Но каждый его пост после полномасштабного вторжения РФ в Украину - размышления на эту тему.

"Так хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, время уходит безвозвратно. Я вас люблю! Будьте счастливы! С наступающим Новым годом", — сказал он в новом видео, опубликованном спустя 8 месяцев молчания.

Примечательно, что знаменитость не говорит ни слова о войне, но подписчики поняли его. Они начали писать в комментариях, что можно будет обрести покой лишь тогда, когда закончится полномасштабное вторжение.

Видео дня

Как сеть отреагировала на слова Нагиева

В сети настоящий ажиотаж вокруг поста актера, многие согласны с его словами, они понимают, что Нагиев говорит о развязанной Россией полномасштабной войне:

"Спасибо, Дима! Очень взаимно! Те же мысли с 20-го года… Время невозвратно… Главное, чтобы закончился этот Оруэлл"

"10 месяцев февраля. Холодного"

"Нагиев лучший. Вроде ничего такого не сказал, а сколько смысла в его словах"

"Спасибо, Дмитрий, из Украины"

"Любимый актёр вышел на связь"

"Спасибо, Дмитрий, за поддержку Украины с первого дня войны. Лучшие все понимают".

Что Нагиев говорил после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Нагиев до середины марта 2022-го года никак не комментировал вторжение России в Украину. На своей странице в Instagram он опубликовал черно-белое видео, а сопроводил его песней группы "Аквариум", в которой есть слова "мы воевали сами с собой".

Затем, после резни в Буче, актер решил опубликовать лаконичный пост со словами: "Может, хватит".

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