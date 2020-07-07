Не узнать: звезда "Основного инстинкта" ошарашила архивным фото

Артистка показала, как выглядела в 19 лет.

Известная актриса Шерон Стоун показала архивный снимок.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Шерон запечатлена в возрасте 19 лет. Она изображена крупным планом. На губах у Шерон яркая красная помада, а прическа украшена большим белым бантом.

"Мы возвращаемся сюда, в мои модельные дни за границей, когда мне было 19 лет", - написала артистка.

"Вы очень удивительно красивы сейчас, как и в прошлом", "Такая красивая", "Так красиво и потрясающе", - отметили поклонники.

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