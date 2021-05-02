Принцессе Шарлотте исполнилось 6 лет / фото instagram.com/theroyalfamily
Сегодня, 2 мая, принцессе Шарлотте исполнилось 6 лет.
В честь этого королевская семья традиционно опубликовала новый портрет именинницы.
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"Поздравляем принцессу Шарлотту с шестым днем рождения", - говорится в сообщении.
Отметим, что принцесса Шарлотта - второй ребенок герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт. Она занимает четвёртое место в линии наследования британского престола.
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