Шарлотта - второй ребёнок герцогов Кембриджских.

Сегодня, 2 мая, принцессе Шарлотте исполнилось 6 лет.

В честь этого королевская семья традиционно опубликовала новый портрет именинницы.

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"Поздравляем принцессу Шарлотту с шестым днем рождения", - говорится в сообщении.

Отметим, что принцесса Шарлотта - второй ребенок герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт. Она занимает четвёртое место в линии наследования британского престола.

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Автор: Екатерина Лиманская