Украинская актриса Ксения Мишина снялась в очень соблазнительной фотосессии, которая вызвала бурю эмоций у ее поклонников. Звезда "Крепостной" позировала на кровати в длинной шелковой комбинации цвета электрик.
В кадре Мишина предстала с роскошными распущенными волосами и легким макияжем с акцентом на глаза. Поклонники не смогли устоять перед такой красотой и забросали актрису комплиментами.
Реакция сети на фото Ксении Мишиной
- "Фантастическая женщина"
- "Красота спасет этот мир"
- "Подрыв сознания"
- "Энергетика через океан ощутима"
- "Наша волшебная красотка"
- "Вы очень красивая! Восхищаюсь вами"
- "Нереальная"
- "Вау. Это просто шедевр"
Напомним, ранее Ксения Мишина показалась перед поклонниками полуголой и с игривым видом. Также знаменитость рассказала, что из-за болезни немного похудела.
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