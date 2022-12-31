Ксения Мишина свела сеть с ума / instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина снялась в очень соблазнительной фотосессии, которая вызвала бурю эмоций у ее поклонников. Звезда "Крепостной" позировала на кровати в длинной шелковой комбинации цвета электрик.

В кадре Мишина предстала с роскошными распущенными волосами и легким макияжем с акцентом на глаза. Поклонники не смогли устоять перед такой красотой и забросали актрису комплиментами.

Ксения Мишина свела сеть с ума / instagram.com/misha.k.ua

Реакция сети на фото Ксении Мишиной

  • "Фантастическая женщина"
  • "Красота спасет этот мир"
  • "Подрыв сознания"
  • "Энергетика через океан ощутима"
  • "Наша волшебная красотка"
  • "Вы очень красивая! Восхищаюсь вами"
  • "Нереальная"
  • "Вау. Это просто шедевр"

Напомним, ранее Ксения Мишина показалась перед поклонниками полуголой и с игривым видом. Также знаменитость рассказала, что из-за болезни немного похудела.

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