Экс-героиня шоу "Холостячка" похвасталась идеальной фигурой.

Одна из самых известных молодых актрис Украины Ксения Мишина похвасталась своим подписчикам идеальной фигурой. Откровенное фото в белье знаменитость опубликовала в Instagram-stories.

На снимке Ксения позирует в ванной комнате. На ней надет черный комплект спортивного белья. Видно, что ее волосы еще мокрые. Они расчесаны и закинуты назад.

Мишина поделилась, что во время недавней болезни потеряла пару кг. В кадре она также продемонстрировала свой пресс.

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Кто такая Ксения Мишина

33-летняя украинская актриса театра и кино. Ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах: "Настоящий Санта", "Молчание", "Клятва врача", "Ты только мой", "Сашино дело", "Исчезающие следы".

Также Ксения принимала участие во втором сезоне романтического шоу "Холостячка". В финале она выбрала комика и сценариста Александра Эллерта, однако незадолго после окончания проекта пара рассталась. С тех пор Мишина не афишировала свои отношения.

Напомним, Ксения Мишина показала трогательный подарок от сына.

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