Знаменитость также признался, что занимается с психологом и ответил, почему решил обратиться к специалисту.

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула признался, что был период, когда он злоупотреблял алкоголем. Знаменитость объяснил, как ему удалось отказаться от пагубной привычки и почему решил обратиться к психологу.

Экс-ведущий в интервью "ТСН" поделился, что в 2022 году он переживал сложный период в жизни. Тогда многие его знакомые или друзья погибли на войне или от обстрелов оккупантов. Основателю благотворительного фонда было трудно принять ситуацию, которая происходила в стране и пережить смерти товарищей, поэтому он думал, что алкоголь поможет ему.

"У меня была история такого истощения морального где-то по состоянию на апрель-май 2022 года. Просто за февраль, март, апрель погибло так много людей, с которыми я общался регулярно, к которым я приезжал, когда мог остаться ночевать в подразделении. Этих людей внезапно друг с другом внезапно не становится. Потом я очень тяжело переживал командировку в Николаев, эта разрушенная казарма, где погибло очень много морпехов, перед глазами до сих пор стоит. Меня немного поплавало, и я подумал, что может я там себе, если буду мекать (выпивать - УНИАН), станет легче, но ты же достаточно взрослый для того, чтобы понимать, что это фигня полная", - вспомнил Сергей.

Бывший телезвезда отметил, что произошло иначе, и алкоголь совсем не помогал ему легче пережить те страшные события. Наконец, когда Притула осознал это, то решил обратиться за помощью к психологу. Уже более двух лет волонтер занимается со специалистом и советует не стесняться и не бояться идти к экспертам.

"Алкоголь является катализатором настроения. Никогда, когда тебе хищно, он тебе не поможет. Поэтому в моем случае его было правильно поменять на общение с психологом. Этой практикой я пользуюсь до сегодняшнего дня, потому что бывают какие-то такие периоды в жизни, когда я самостоятельно не стягиваю. Мне не стыдно об этом говорить никогда, потому что я считаю, что наличие какой-то проблемы должно решаться человеком, который знает, как эту проблему разрулить", - подытожил общественный деятель.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал о своих заработках и откуда берет деньги во время войны. Волонтер отметил, что у него есть немалые сбережения, которые были отложены еще до начала большой войны.

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