Она попросила их отписаться от нее в соцсетях.

Блогерша-миллионник Юлия Верба ответила поклонникам после того, как они захейтили ее за покупку машины за 10 миллионов гривень. Она сказала, что привыкла к критике. А тем, кому она совсем не нравится, Верба предложила отписаться от нее в соцсетях.

Она сказала, что честно заработала на такое элитарное авто. Верба платила налоги и ни у кого не крала деньги. Поэтому и похвасталась такой дорогой покупкой, хотя понимала, что людей это разозлит.

Кроме того, она добавила, что большинство хейтеров просто хотят пропиариться на ее имени.

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"Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе позволить. Зачем писать глупости. Лучше порадуйтесь за человека. Не хотите радоваться, то ничего не пишите или отпишитесь от меня нах*р", - сказала блогерша.

Напомним, ранее Юлия Верба похвасталась тем, что купила новую машину. Она подчеркнула, что имеет возможность приобрести машину прямо из салона.

После этого ее атаковали хейтеры. Более того, на странице "Думай-медиа" в Instagram появилось видео с Вербой. В нем авторы сравнили радость блогерши с другими ценностями.

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