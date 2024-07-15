Волонтер призвал инфлюенсеров не распространять пророссийские нарративы в сети.

Известный украинский ведущий в прошлом, а сейчас общественный деятель и волонтер Сергей Притула резко высказался о блогерах, которые распространяли российские нарративы в сети. Вместе с комиком Антоном Тимошенко они высмеяли заявления инфлюенсеров и объяснили, что на самом деле будет означать так называемый "мир" с РФ.

Как известно, 8 июля оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате чего пострадали маленькие пациенты, а здание клиники получило серьезные повреждения. После удара врага некоторые украинские блогеры, в частности, Юля Верба и Александр Волошин вышли на связь с шокирующими заявлениями. Звезды сети призвали "сыграть по правилам России" и прекратить войну путем мирных переговоров.

На это уже в который раз отреагировали комик и волонтер и прокомментировали такую позицию блогеров. Тимошенко резко осудил Вербу, которая обвинила украинскую власть в обворовывании народа.

"Нашу Украину обворовывает не власть, а ты, бл*ть, Юля Верба, которая рекламируешь казино. Может ты сперва перестанешь это делать, а потом будешь рассказывать, кто кого обворовывает, експертка", - обратился к инфлюенсерке Антон.

Относительно Волошина, который предлагал "переиграть" россиян, юморист призвал его не комментировать события, в которых он не является экспертом.

Притула согласился с Тимошенко и обратился к блогерам. Он подчеркнул, что "Россия никогда не исповедовала принципов мира".

"Запомните одну простую вещь: любые попытки играть в мир с Россией закончатся тем, что вас убьют. Просто себе это запомните, позаваливайте свои клювы и донатьте на ВСУ, или делайте сборы, или распространяйте сборы. Потому что от полуночи до полудня стоит тоненькая пиксельная полоска, которая защищает ваше право и возможность писать полную х*рню в своих тиктоках, твитерах и инстраграмах", - отметил общественный деятель.

Напомним, ранее Владимир Дантес отреагировал на скандальные заявления Волошина о мире с РФ. Он не согласился с высказыванием блогера.

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