У него проблемы со зрением.

Телеведущий и волонтер Сергей Притула признался, что перенес сложную операцию. По его словам, у него диагностировали отслоение сетчатки, поэтому за всю жизнь он перенес пять операций на глазах.

По словам шоумена, он боится потерять зрение, и этот страх теперь постоянно его преследует.

"Пять операций. Страх был, когда у меня появилась угроза отслоения сетчатки на правом глазу. Потому что на левом у меня было отслоение. Очень неприятное ощущение, когда ты видишь пятнами. Здесь сетчатка порвалась – мне ее запаяли. И когда на правом появилось и мне делали спайку, то я очень переживал, потому что правый тянет на 110%", - признался Притула в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Он добавил, что правый глаз не может справляться с такой нагрузкой, как была последние 23 года.

"Поэтому через некоторое время я уже буду в красивых очках", – добавил Сергей.

Напомним, ранее Сергей Притула впервые за долгое время показал 16-летнего сына Дмитрия, который появился на свет от первой супруги шоумена.

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