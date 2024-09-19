Волонтер признался, что задумывался над президентством.

Известный украинский ведущий, а сейчас волонтер Сергей Притула впервые прокомментировал свои политические амбиции. Общественный деятель ответил, планирует ли он связать свою жизнь с политикой.

По словам Притулы, сейчас он сосредоточен только на волонтерской деятельности. Помощь военным и пострадавшим от войны забирает все его время, поэтому, как говорит Сергей, ему некогда строить планы в политике:

В моей повестке дня нет такого слова, как "политика". Есть "policy" - разработки каких-то правил продвижения украинских нарративов на внешние рынки. Миссия номер один - выжить. Болтать о политике, когда ты думаешь о выживании и сборе средств для военных, которые привыкли к определенному уровню обеспечения со стороны нашего фонда, вот это вызов, что никакая политика рядом не стоит.

Американский национальный институт провел опрос, согласно которому 49% украинцев положительно относятся к условной партии, которую возглавляет Притула. Сергей высказался об этом и поблагодарил граждан за доверие.

"У людей хороший вкус, так держать. Спасибо за доверие, за симпатию", - добавил волонтер.

А вот относительно того, видит ли себя общественный деятель на посту президента, он прямо отвечать не стал. Притула пошутил, что, мол, каждый украинец когда-то представлял себя президентом.

"Я когда с кумом на кухне выпивал, когда я еще употреблял водку, я так страной мог управлять, что вы не поверите. Здесь на улицу выйди и каждый себя видел время от времени как не президентом, то отцом нации", - сказал Сергей.

Напомним, ранее Сергей Притула впервые признался, что были покушения на его жизнь. Он отметил, что службе безопасности приходилось проверять все сигналы.

Вас также могут заинтересовать новости: