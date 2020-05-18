"Один народ": звезда "Дизель шоу" Сергей Писаренко оскандалился заявлением о россиянах (видео)

Сергей Писаренко отметил, что считает украинцев и русских одним народом.

Звезда популярного "Дизель Шоу" Сергей Писаренко отличился странным заявлением относительно дружбы русских и украинцев между собой.

В недавнем интервью Сергею Иванову в программе "Антиподы" Писаренко отметил, что считает украинцев и русских одним народом.

"Для меня это славяне, один народ. Я не разделяю эти страны", - заявил юморист.

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По его словам, он не понимает, почему братские народы воюют между собой и поэтому не испытывает ненависти ни к одним, ни к другим.

"Почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга. Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ я не могу. Также не могу ненавидеть русских, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит. Это, к сожалению, так", - заявил актер.

Юморист также предположил, что россиян и украинцев намеренно кто-то пытается рассорить, ведь по его убеждению, они продолжают общаться по-дружески.

"Простые люди будут общаться. Родственники не поссорятся, как бы не пытался где-то и кто-то. Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, в Турции, встречаясь на одном пляже, украинцы и россияне по-прежнему рядом загорают и садятся вечером за один стол, посумують, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент устанет кто-то где-то ругать нас, и мы спокойно продолжим жать друг другу руки", - заявил Писаренко.

В комментариях пользователи возмутились подобным высказываниям Писаренко и отметили, что не понимают, как в такое время можно быть аполитичным.