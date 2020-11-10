Пара познакомилась на шоу "Танцы со звездами".

Футболист и экс-"холостяк" Сергей Мельник познакомился с гимнасткой Анной Ризатдиновой на шоу "Танцы со звездами".

Об этом сообщает tsn.ua.

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"Эта девушка "разбудила меня" – к ней невозможно быть безразличным. Она очень нежная, внимательная, дисциплинированная и все что присуще моему характеру как в зеркале я вижу в Ане. И наверное сейчас только она, как спортсмен, понимает меня лучше остальных", - сказал Мельник.

По словам Сергея, после совместного выступления на шоу пара несколько раз виделась. Но из-за плотного графика они не могут проводить много времени вместе. Также футболист рассказал, чем его привлекла Анна.

"Мне кажется здесь все просто, ты видишь человека и понимаешь, нравится он тебе или нет. И больше ничего тебе не надо. А когда вы еще находитесь на одной волне, понимаете друг друга – это самое главное. Наверное, не зря очень много союзов рождаются на одной площадке, когда люди работают вместе. Когда они заняты одним делом и у них есть одна цель – это очень сближает. Пока у нас все идет хорошо, и я этому очень рад. Аня уникальная девушка , к тому же невероятной красоты", - сказал Мельник.

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Автор: УНИАН