Мельник танцует с Дели / instagram.com/sergeimelnik
Экс-"холостяк", футболист и участник "Танцев со звездами" Сергей Мельник опубликовал в Instagram новое фото.
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На снимке Мельник предстал в спортивных шортах и кроссовках. Вероятно, фото было сделано после тренировки в спортивном зале. Стоит отметить, что футболист позировал без футболки. Поэтому было видно его стальной пресс.
"Приятно лицезреть вас", "Не надо останавливаться", "Ой, Сережа, огонь", - написали фанатки.
Мельник показал пресс / instagram.com/sergeimelnik
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