Сергей Мельник опубликовал новое фото.

Экс-"холостяк", футболист и участник "Танцев со звездами" Сергей Мельник опубликовал в Instagram новое фото.

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На снимке Мельник предстал в спортивных шортах и кроссовках. Вероятно, фото было сделано после тренировки в спортивном зале. Стоит отметить, что футболист позировал без футболки. Поэтому было видно его стальной пресс.

"Приятно лицезреть вас", "Не надо останавливаться", "Ой, Сережа, огонь", - написали фанатки.

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Автор: Диана Могилевич