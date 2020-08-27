Сергей Бабкин и его супруга заразились коронавирусом

Украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана заразились коронавирусом.

Об этом артист написал в Facebook.

По словам Бабкина, изначально стало плохо его супруге. При этом у него самого никаких симптомов не было. Сейчас пара находится на самоизоляции.

"4 дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1. Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомах, врач тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой "ломки тела". Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе", - написал Бабкин.