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"Сердечко в трусах": известный певец Сергей Бабкин засветил "прелести" в пачке балерины

18:09, 02 июля 2020
Звезды
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Бабкин показал фото / фото instagram.com/babkin_official

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На снимке Сергей предстал в розовой пачке, белых колготках и на пуантах. По словам Бабкина, такое перевоплощение потребовалось для программы "Кто сверху". 

"Балерина, которую мы заслужили", "Ждём комментарий Кати Кухар", "Сердечко в трусах", "Остановите Землю, я сойду", "Красавчик, Волочкова нервно курит в стороне", "Вот что трезвость с мужиками делает", - написали подписчики.

Сергей встал на пуанты / фото instagram.com/babkin_official

Как сообщал УНИАН, ранее Кайли Дженнер показала пышные формы в ультраоблигающем наряде.

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