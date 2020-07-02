"Сердечко в трусах": известный певец Сергей Бабкин засветил "прелести" в пачке балерины
18:09, 02 июля 2020Звезды
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Певец примерил пачку и встал на пуанты.
Бабкин показал фото / фото instagram.com/babkin_official
Украинский певец Сергей Бабкин опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует в пачке балерины.
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На снимке Сергей предстал в розовой пачке, белых колготках и на пуантах. По словам Бабкина, такое перевоплощение потребовалось для программы "Кто сверху".
"Балерина, которую мы заслужили", "Ждём комментарий Кати Кухар", "Сердечко в трусах", "Остановите Землю, я сойду", "Красавчик, Волочкова нервно курит в стороне", "Вот что трезвость с мужиками делает", - написали подписчики.
Сергей встал на пуанты / фото instagram.com/babkin_official
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