"Сердечко в трусах": известный певец Сергей Бабкин засветил "прелести" в пачке балерины

Певец примерил пачку и встал на пуанты.

Украинский певец Сергей Бабкин опубликовал в Instagram фотографию, на которой он позирует в пачке балерины.

Читайте также"Любитесь": полуголая MamaRika показала постельное фото с мужем

На снимке Сергей предстал в розовой пачке, белых колготках и на пуантах. По словам Бабкина, такое перевоплощение потребовалось для программы "Кто сверху".

"Балерина, которую мы заслужили", "Ждём комментарий Кати Кухар", "Сердечко в трусах", "Остановите Землю, я сойду", "Красавчик, Волочкова нервно курит в стороне", "Вот что трезвость с мужиками делает", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Кайли Дженнер показала пышные формы в ультраоблигающем наряде.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram