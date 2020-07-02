Кайли Дженнер показала пышные формы в приталенном комбинезоне
17:29, 02 июля 2020Звезды
240 0
Модель опубликовала новое фото.
Кайли Дженнер / фото REUTERS
Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в ультраоблигающем наряде.
На снимке девушка предстала в пятнистом комбинезоне с корсетом, который поддерживал ее пышную грудь. Волосы Кайли собрала в пучок, а дополнили образ серьги в виде капель.
Дженнер показала фото / фото instagram.com/kyliejenner
Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер засветила пышную грудь в секси-боди.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter