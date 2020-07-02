Кайли Дженнер показала пышные формы в приталенном комбинезоне

Модель опубликовала новое фото.

Известная модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в ультраоблигающем наряде.

На снимке девушка предстала в пятнистом комбинезоне с корсетом, который поддерживал ее пышную грудь. Волосы Кайли собрала в пучок, а дополнили образ серьги в виде капель.

Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер засветила пышную грудь в секси-боди.

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