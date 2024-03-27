Она желает победы Украине.

Певица Ирина Осауленко, которая известна под сценическим именем Руся и является старшей сестрой путинистки Наташи Королевой, обратилась к украинскому народу.

Недавно в сети появилось видео, на котором 55-летняя женщина стоит с желто-голубым флагом и на украинском языке сказала о своей поддержке всем, кто борется с российской агрессией.

"Я хочу сказать, что после 24 февраля 2022 года у нас все изменилось. Хоть я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах, мы смотрим новости дома. У меня дома моя тетя, мои братья и их сыновья. У нас сердце обливается кровью", - сказала Руся с дрожью в голосе.

А потом добавила, что верит в победу Украины.

"Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ!" - подчеркнула сестра предательницы.

Кстати, под видео есть немало комментариев. Украинцы благодарят Ирину за позицию и удивляются, как две сестры могут быть такими разными.

К слову, сама Королева сначала молчала о полномасштабном вторжении. Но позже вместе со своим мужем-путинистом Тарзоном поддержала кровавую войну в Украине, в которой ежедневно гибнут мирные украинцы, а еще разрушаются целые города и дома.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов составил перечень главных предателей Украины.

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