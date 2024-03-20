Некоторые из них уже даже получили гражданство страны-агрессора.

Недавно обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов составил свой перечень украинцев-предателей, которые поддерживают политику Кремля или же молчат о кровавой войне в то время, когда оккупанты уничтожают города Украины и убивают мирных людей.

Таисия Повалий

Первой в его списке есть певица-предательница Таисия Повалий, которая недавно показалась с паспортом РФ.

"Она выехала из Украины еще до полномасштабного вторжения, после того, как сбежал Янукович. Испугалась с мужем и переехала в РФ, где полноценно начала строить свою карьеру, а сегодня она себя называет "советско-российской украинкой", - сказал Беспалов.

Анна Асти

Далее вспомнил путунистку Анну Асти, которая родом из Черкасс, но продолжает выступать в стране-агрессоре и не осуждать действия диктатора.

"В начале полномасштабного вторжения она находилась в Украине, но все же потом выехала со своим мужем россиянином и продолжила строить свою карьеру в стране 404. Все благодаря тому, что Светлана Лобода покинула российский рынок и Анна Асти стала дешевой калькой Светланы Лободы", - отметил Беспалов.

Любовь Успенская

Еще одна бывшая украинка Любовь Успенская, которая недавно получила гражданство РФ и отметила, что это было ее мечтой, пополнила список предательниц.

"Любовь Успенская, которая считается королевой шансона, она киевлянка. Она здесь долгое время жила, росла, имеет немало друзей, обожала гастролировать по городам Украины, но когда началось полномасштабное вторжение, она заявила о том, что наконец стала россиянкой и получила там гражданство", - подчеркнул блогер.

Юрий Бардаш

Юрий Бардаш - бывший украинский продюсер, который был основателем группы "Грибы", тоже стал ярым путинистом еще до начала войны в Украине.

"Он настолько помешан на "русском мире", что не смог удержаться, переехал с начала полномасштабного в РФ и там активно строит карьеру", - сказал Богдан.

Яна Соломко

Бывшая участница шоу "Холостяк" на телеканале СТБ, которую обожали украинские зрители, тоже стала на сторону зла и молчит о войне в Украине.

"Яна Соломко строила там карьеру до полномасштабного вторжения, а в период полномасштабного вообще тишина, никаких высказываний и потом переехала в штаты, насколько мне известно. Еще одна "ждунья-предательница". Все в одном флаконе", - подчеркнул Беспалов.

Ани Лорак

Ани Лорак - это одна из самых обсуждаемых предательниц, которая, по слухам, уже подала заявление на получение паспорта РФ и не осуждает политику диктатора.

"Все, что могла про*рать в этой жизни - она про*рала", - лаконично резюмировал блогер.

Лолита Милявская

Следующая путинистка Лолита Милявская, которая родилась в Украине и недавно заявила, что хочет, чтобы ее прах развеяли на родине, тоже не осуждает войну и продолжает выступать перед оккупантами.

"Ее карьера все же в Москве состоялась, российский рубль ее кормил, но Лолита, когда начала придумывать истории, как ужасно обходились с ее мамой в центре Киева из-за того, что она говорит на украино-русском... Это же надо иметь такую болезненную фантазию и как сильно нужно любить рубли, чтобы такое городить", - сказал Богдан.

Наталья Королева

Тоже бывшая украинка, которая активно поддерживает политику диктатора.

"Королева, которая за СВО, так называемое, точнее агрессивное противозаконное полномасштабное вторжение России против Украины, в котором гибнут сотни тысяч украинцев. Интересно, что мама певицы полностью проукраинская из-за чего, по слухам, у них постоянно в семье ссоры", - рассказал блогер.

MARUV

Певица MARUV молчит более двух лет о войне и пытается не потерять свою российскую аудиторию.

"За два года у нее нет позиции. Она пыталась строить свою карьеру в Грузии, жить там - не удалось. Потом в Арабских странах тоже не удалось. Сейчас пытается штурмовать радиостанции Испании, но тоже не удается. Она хотела как-то ж*пой усидеть и там, и там, не могла определиться", - подчеркнул Беспалов.

Елка

Есть в списке предательниц и певица Елка, она же Лиза Иванцив, которая родилась в Ужгороде и сейчас продолжает жить и выступать в стране-агрессоре.

"Она пыталась поддерживать Украину, но очень нативно, это скрывала, это вылезло боком, там угрожали и бла-бла-бла-бла-бла целая эпопея. Сейчас молчит Лизуня и спокойно проживает в РФ", - добавил Богдан.

Также вспомнил в видео Богдан хореографа Влада Яму, певца Ивана Дорна, исполнителя Мишу Марвина, режиссера Оксану Байрак, комика Антона Лирника и хореографа Татьяну Денисову.

Напомним, ранее певцы-предатели Регина Тодоренко и Джиган получили граждантсво РФ.

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