Артисты на днях презентовали совместную песню.

Популярная певица Настя Каменских на днях презентовала новую композицию "Гріхи", которую она записала вместе с артистом Ostrovskiy (Виталий Островский). До этого исполнитель уже снимался в клипе Каменских на песню "MOLOKO". В видеоработах звезды заметно флиртуют между собой, поэтому поклонники неоднократно приписывали им роман.

Певица впервые прокомментировала их отношения и ответила, действительно ли между ней и Ostrovskiy нечто большее, чем просто работа. По словам Насти, она симпатизирует Виталию, но как артисту.

Сейчас, заверила исполнительница, между ними только дружба. Однако стоит указать, что их отношения довольно близкие, знаменитости регулярно общаются и созваниваются. А в клипе они показали свою страсть и эмоциональность. Ostrovskiy описал сотрудничество с Каменских так: "Важно было создать секс".

"Так классно получилось. Образовалась синергия. Оно произошло за секунду. Захотелось поработать. Очень классно, когда есть такие дружеские отношения. И мы дальше продолжаем дружить. Созваниваемся, это не просто дуэтная песня. Я уже такая девушка с опытом. Мне уже не интересно сниматься в клипах. Но мне кайфово было работать именно с этим режиссером (Юрием Катынским - УНИАН). Наши люди супер крутые, супер талантливые", - указала певица.

К слову, Настя уже несколько лет в браке с рэпером Потапом, хотя и ходят слухи об их разрыве, никто из звезд это не подтверждал. А Ostrovskiy в отношениях с моделью Алиной Муронец.

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась радостной новостью.

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