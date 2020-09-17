Актер также сказал обидные слова на въетнамском, суахили, исландском, маори, чешском и прочих.

Знаменитый американский актер Сэмюэл Л. Джексон провел для своих поклонников «мастер-класс» по ругательствам на 15 языках, уделив внимание и украинскому.

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Таким образом актер решил поддержать кампанию #GoodToVote и призвал граждан регистрироваться для голосования на предстоящих выборах президента в США. В своем Twitter он заявил, что если по его ссылке зарегистрируются 2500 человек, то он научит своих поклонников ругательствам на 15 языках.

Цель была достигнута, и Джексон сдержал свое обещание. Актер отдал предпочтение экзотическим и мало распространенным в Северной Америке языкам. На видео можно видеть, что он ругается на въетнамском, суахили, исландском, маори, чешском и даже на эсперанто.

Актер сказал и фразу «Пішов ти!» на украинском языке.

Сэмюэл Л. Джексон входит в число самых матерящихся актеров в фильмах. По данным компании Buzz Bingo, за свою актерскую карьеру Джексон произнес на экране 301 мат.

Выборы президента США

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

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Автор: УНИАН