Знаменитый американский актер Сэмюэл Л. Джексон провел для своих поклонников «мастер-класс» по ругательствам на 15 языках, уделив внимание и украинскому.
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Таким образом актер решил поддержать кампанию #GoodToVote и призвал граждан регистрироваться для голосования на предстоящих выборах президента в США. В своем Twitter он заявил, что если по его ссылке зарегистрируются 2500 человек, то он научит своих поклонников ругательствам на 15 языках.
Цель была достигнута, и Джексон сдержал свое обещание. Актер отдал предпочтение экзотическим и мало распространенным в Северной Америке языкам. На видео можно видеть, что он ругается на въетнамском, суахили, исландском, маори, чешском и даже на эсперанто.
Актер сказал и фразу «Пішов ти!» на украинском языке.
Сэмюэл Л. Джексон входит в число самых матерящихся актеров в фильмах. По данным компании Buzz Bingo, за свою актерскую карьеру Джексон произнес на экране 301 мат.
Выборы президента США
- Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.
- Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.
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