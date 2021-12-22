Тренерами шоу стали Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.

Украинский шоумен Юрий Горбунов показал фото со съемок 12 сезона самого масштабного вокального шоу Украины "Голос страны".

Снимок он опубликовал в своем Instagram.

"Съемки 12 сезона "Голоса страны" набирают обороты! День второй!" – подписал он фото.

На снимке вместе с ним позируют его супруга и ведущая Катя Осадчая, артисты Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Последний тоже поделился в соцсети фото со съемок.

"Какая прекрасная команда, супер", "Вы такие классные все", "Какие люди", "Меня б туда", "Звездочки наши", – отреагировали подписчики Горбунова.

"Голос страны": 12 сезон шоу

Читайте также19-летний победитель "Голоса страны" женился на своей беременной девушке (фото)Ранее сообщалось, что тренерами "Голоса страны-12" стали топовые украинские звезды.

За кулисами они обсуждали, какие голоса ищут в новом сезоне "Голоса страны". Дорофеева отметила, что ищет смелых и искренних, тех, которые изменят этот мир к лучшему.

Потап постарается найти экстравагантные голоса, которые будут представлять Украину по всему миру, где бы они ни выступали. А Оля Полякова поделилась тем, что давно мечтала быть в "Голосе страны", и наконец ее мечта осуществилась.

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