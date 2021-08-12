Маша Полякова поделилась впечатляющим снимком в Instagram.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша предстала в кадре в раздельном купальнике, усыпанном стразами. На низ она надела клетчатую юбку с ремешками. Также девушка слегка повернула голову в сторону и мило улыбалась.

Поклонники оценили такую впечатляющую фотографию и засыпали Машу комплиментами.

"Богинюшка", "Секси", "Красотка", "Вау", "Супер", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Машу Полякову раскритиковали в сети за концерт, на котором она исполнила вместе со своей группой "ШВЫ" матерную песню.

После этого звездная мама заступилась за свою дочь. Певица сказала, что таким образом Маша развивается.

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Автор: Диана Могилевич