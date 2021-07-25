Певица сказала, что таким образом ее дочь развивается.

Украинская певица Оля Полякова ответила хейтерам, которые осудили ее старшую дочь Машу за песню с матерными словами.

Так, на днях Маша выступила со своей рок-группой "ШВЫ". Девушка исполнила песню, в которой были слова "Мне пох*й на твои советы". Такой трек вызвал волну хейта в адрес юной исполнительницы. Поэтому звездная мама решила защитить своего ребенка и высказалась по этому поводу.

"Читаю комментарии под постом выступления Маши с ее панк-рок-группой "ШВЫ". Конечно, понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что, то, что делает Маша, это просто сказочки для деток, по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь. Она развивается в таком направлении, это ее право. Она еще покажет вам, поверьте", - сказала Оля Полякова.

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Автор: Диана Могилевич