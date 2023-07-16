Актер очень изменился за это время.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который снялся в самом нашумевшем сериале "Крепостная", показал, как выглядел 15 лет назад. Архивное фото он обнародовал в инста-сториз.

Так, в кадре Цымбалюк предстал с волосами и челкой, а также у него заметна сережка в ухе. Он одет в черный классический костюм с белой рубашкой и золотой бабочкой. В руке Тарас держал сигарету.

"Шок-контент. 2008 год", - подписал фото артист.

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Стоит отметить, что спустя столько времени актер очень изменился. Во-первых, он значительно возмужал, а во-вторых, изменился и его стиль. Сейчас Цымбалюк бреет голову налысо.

Стоит отметить, что Тараса считают секс-символом украинского кино. Он регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. У него подтянутая фигура с заметными мышцами.

Чем известен Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк родился в Черкасской областив 1989 году. Несмотря на то, что его родители преподователи, он все же решил уйти в более творческую профессию.

В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году сыграл Карпа Кайдаша в телесериале Натальи Ворожбит "Поймать Кайдаша". Также он сыграл в сериале "Крепостная".

В 2020 году принял участие в телепроекте "Танцы со звездами".

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