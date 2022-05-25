Благо, теще и бабушке супруги Тараса удалось выбраться из блокады.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, которого окрестили секс-символом кино, рассказал, что пришлось пережить его теще и бабушке супруги в Мариуполе, когда там шли активные боевые действия.

По словам Тараса, изначально его родные не хотели уезжать из Мариуполя. Первое время они еще поддерживали связь, но когда оккупанты начали массово обстреливать город, связь с ними пропала. Через две недели с ними таки удалось связаться.

"Их соседка нашла связь и сказала, что бабушка и Алла (мать Тины) – живы, и они сидят в подвале все время. Когда начали обстреливать тот подвал – они поняли, что нужно идти ва-банк. Потому что есть такой калибр снаряда, который под фундамент может сравнить дом с землей... И они решили, что надо ехать... Увидели, что их машина только однажды была зацеплена осколком – они сели и, слава Богу, выехали из Мариуполя. И потом доехали до нас. Сейчас мы все в Киеве", – рассказал Цымбалюк в программе "Звездный путь".

Он рассказал, что его родным приходилось пить воду из труб и есть один кусочек сала три дня, чтобы выжить в подвале под обстрелами.

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