"Плохая девочка": Седокова показала свои прелести в обтягивающем комбинезоне (фото)
09:59, 07 мая 2020Звезды
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На фото Седокова позирует в оригинальном обтягивающем наряде с принтом в виде долларовых купюр.
Instagram Анна Седокова
Анна Седокова в обтягивающем наряде показала, как ее "арестовывают" и продемонстрировала прелести своей фигуры.
Популярная украинская певица поделилась новым снимком в Instagram.
Instagram Анна Седокова
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На фото Седокова позирует в оригинальном обтягивающем наряде с принтом в виде долларовых купюр. Полупрозрачная ткань местами просвечивает, демонстрируя зрителям тело красотки. Наряд дополняет оригинальный черный корсет.
"Я была плохой девочкой", - подписала фото Седокова.
Рядом с Седоковой на снимке позирует темноволосая красотка в черном боди, колготках с леопардовым принтом и черной «полицейской» фуражке. Она «арестовывает» Седокову, застегивая на ее руках наручники.
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