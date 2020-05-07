"Плохая девочка": Седокова показала свои прелести в обтягивающем комбинезоне (фото)

На фото Седокова позирует в оригинальном обтягивающем наряде с принтом в виде долларовых купюр.

Анна Седокова в обтягивающем наряде показала, как ее "арестовывают" и продемонстрировала прелести своей фигуры.

Популярная украинская певица поделилась новым снимком в Instagram.

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На фото Седокова позирует в оригинальном обтягивающем наряде с принтом в виде долларовых купюр. Полупрозрачная ткань местами просвечивает, демонстрируя зрителям тело красотки. Наряд дополняет оригинальный черный корсет.

"Я была плохой девочкой", - подписала фото Седокова.

Рядом с Седоковой на снимке позирует темноволосая красотка в черном боди, колготках с леопардовым принтом и черной «полицейской» фуражке. Она «арестовывает» Седокову, застегивая на ее руках наручники.