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"Плохая девочка": Седокова показала свои прелести в обтягивающем комбинезоне (фото)

09:59, 07 мая 2020
Звезды
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Instagram Анна Седокова

Популярная украинская певица поделилась новым снимком в Instagram.

Instagram Анна Седокова

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На фото Седокова позирует в оригинальном обтягивающем наряде с принтом в виде долларовых купюр. Полупрозрачная ткань местами просвечивает, демонстрируя зрителям тело красотки. Наряд дополняет оригинальный черный корсет.

"Я была плохой девочкой", - подписала фото Седокова. 

Рядом с Седоковой на снимке позирует темноволосая красотка в черном боди, колготках с леопардовым принтом и черной «полицейской» фуражке. Она «арестовывает» Седокову, застегивая на ее руках наручники.

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Теги: #певица#Анна Седокова