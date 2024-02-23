Он с первых дней войны поддерживает Украину.

Продюсер Армен Оганян, который последние годы жил и работал в РФ, уехал из страны-агрессора. Последние два года он живет в Португалии вместе со своей семьей.

В интервью "Обозревателю" он рассказал, что еще после 2014 года пытался донести россиянам правду, но его почти никто не поддерживал, а в 2022 году у них произошел окончательный разрыв.

"Сейчас поддерживаю контакт только с тремя своими знакомыми, которые тоже уехали из России. И, к сожалению, там продолжают жить мой брат, выехавший в Санкт-Петербург еще раньше меня, и мои родители, которых я забрал из-под обстрелов еще в 2015 году. Куда я мог их увезти на тот момент? Туда, где я жил – в Москву. Так сложилось в тот момент", - рассказал Оганян.

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Он добавил, что хотел вывезти родитилей из Москвы в Португалию, но они отказались, обосновав это тем, что не хотят в третий раз становиться беженцами.

К слову, первый раз они бежали из Азербайджана из-за армянских погромов в 1998-х годах, а во второй раз из Краматорска, где их застала война в 2014 году.

"Некоторое время мы не общались. Я не мог это принять, потому что рассчитывал на поддержку", - добавил продюсер.

Также Оганян признался, что за несколько дней до большой войны он находился за границей, а 24 февраля должен был вернуться с семьей в Москву. Однако, узнав о полномасштабном вторжении, сказал, что никуда возвращаться не будет. Супруга его поддержала.

"Жена очень любит Украину. И когда мы жили в Москве, мечтала жить в Киеве. Именно она познакомила меня с перепичкой, говорила мне: "Ты что, украинец, и не знаешь, что такое перепичка?" - говорит Оганян.

Напомним, ранее Андрей Макаревич ответил, вернется ли в Россию.

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