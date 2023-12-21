Он осуждает действия Кремля.

Российский актер Анатолий Белый, который в начале полномасштабного вторжения осудил преступный режим Кремля, 15 декабря 2023 года попал в список "иноагентов" РФ. Он уже успел на это отреагировать.

На своей странице в Instagram он написал, что испытывает гамму чувств по этому поводу. Однако, как сказал Белый, он не чувствует себя опозоренным. Более того, он навсегда попрощался со страной-агрессор.

"Попал в действительно хорошую компанию. Честь быть в одном списке с такими людьми, но горечь ужасная. Бывшая родина пригвоздила к позорному столбу, но нет, я не чувствую себя опозоренным. Окей, я понял, родина, я все понял. Прощай", - написал Белый.

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При этом он отметил, что сейчас в его голове слишком много мыслей, которые он пока не может привести в порядок.

"В голове много разных мыслей, перекати-полем шастают они в голове, гвоздем торчат, камнем лежат. Не утешают, не дают покоя, не примиряют", - добавил Анатолий.

Отметим, Анатолий Белый сыграл в таких фильмах и сериалах как "Талисман любви", "Я любить тебя буду, можно?", "Садовое кольцо", "Ева, рожай" и других.

Актёр выступил против военного вторжения России в Украину, в июле 2022 года уволился из МХТ и уехал из России в Израиль. В августе 2023 года был одним из организаторов кампании по отмене гастролей театра Ленком в Тель-Авиве, по причине поддержки большинством актёров театра вторжения России в Украину.

Напомним, ранее Анатолий Белый пожаловался на травлю в РФ.

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