Екатерина Репьяхова устроила громкое празднование.

Жена певца Виктора Павлика - блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова - отпраздновала свой день рождения. Звезда сети поделилась фотографиями с праздника и рассказала о подарке, который получила от любимого

Накануне, 13 июня, блогерше исполнилось 30 лет. По случаю праздника Екатерина решила позвать друзей и отметить событие в ресторане.

Туда она заказала красивую фотозону и устроила фотосессию с родными. Среди приглашенных на праздник также были музыканты, которые вживую пели любимые песни Репьяховой.

Видео дня

Не обошлось и без выступления самого Павлика. Он подарил жене песню, которую исполнил для гостей с гитарой в руках. Друзья блогерши подарили ей немало цветов и различных презентов.

Празднование было громким: именинница и гости зажигали под любимые треки и пели в караоке.

"Я счастлива, что мне 30. Самый лучший день. Лучшие люди", - лаконично подписала кадры звезда сети.

Также она показала свой торт и рассказала, что когда задувала свечи, то загадала, чтобы ее 2-летний сын Миша начал говорить.

Напомним, ранее Виктор Павлик поздравил на 29 лет младшую жену с юбилеем и показал фото с ней.

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