Певица познакомилась с ним в Греции.

Певица Ани Лорак, которая сбежала из Украины в Россию и молчит о войне, прикрываясь Богом, дала интервью российской блогерше и раскрыла подробности знакомства с бойфрендом-иностранцем. Мужчину зовут Исаак Виджраку.

"Мы познакомились в Греции, но отношения уже развивались в Испании, куда я приехала на ретрит. Там был индивидуальный подход… Тогда я стала изучать этого человека, потому что он меня заинтересовал своим видением, энергией, мировосприятием. Он очень интересный, глубокий, умный, харизматичный, душевный и добрый человек. Такое было первое впечатление. Потом уже в процессе нашего путешествия к поиску себя я стала раскрывать для себя человека и появились чувства. Чувства, которые меня вначале пугали", - призналась Лорак.

О том, что еще год назад Виджраку был женат и воспитывал двоих детей, певица решила не рассказывать. Ани уточнила, что сейчас у них с Исааком развиваются отношения на расстоянии. Они пока что на конфетно-букетном этапе.

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"Как-то стараемся в графиках находить возможность видеться. Это только начало. Это все для меня очень трепетно, очень интимно", - резюмировала Лорак.

Напомним, недавно Оля Полякова в шутку заявила, что это она была тем самым "заказчиком", который организовал "преследование" Ани Лорак.

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