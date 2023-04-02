Ани Лорак неоднократно заявляла, что вынуждена была уехать в Россию, потому что в Украине ей якобы "влиятельные люди запрещали работать".

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала заявление Ани Лорак о том, что ее якобы "выжили" из Украины. Лорак неоднократно в своих интервью рассказывала, что некоторые влиятельные люди якобы сделали "заказ" на то, чтобы ей не давали выступать здесь, поэтому ей больше ничего не оставалось, кроме как уехать в РФ.

Сейчас Полякова иронично заявила, что тот самый заказчик - это она:

"Уже второй день подряд СМИ "визжат" от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине "заказали", не давали работать, ставили условия политические силы, но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик - я. Да, я хотела в своей стране быть лучшей, самой популярной. Я хотела быть королевой и номером один".

Также она с сарказмом добавила, что и Светлану Лободу "заказывала" - та тоже в свое время гастролировала по территории страны-агрессора, забыв об Украине.

"Хочу сказать всем артистам, старым и молодым: если вам кажется, что на вас поступил заказ, если вас "травят" в СМИ или соцсетях, вам мешают плохие комментарии, знайте, наверное, вы посягнули на мой трон", - добавила Оля Полякова.

Реакция соцсетей

"Боюсь спрашивать за Артестовича… Тоже ваших рук дело?"

"Странно, почему не Тина Кароль"

"Наверное, вы Ани Лорак в р*шку сами перевезли? На своей же машине?"

"Хватить пиариться! Есть более важные дела!"

Напомним, Лорак после отмены концертов в РФ назвала себя украинской певицей.

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