Украинская певица Оля Полякова прокомментировала заявление Ани Лорак о том, что ее якобы "выжили" из Украины. Лорак неоднократно в своих интервью рассказывала, что некоторые влиятельные люди якобы сделали "заказ" на то, чтобы ей не давали выступать здесь, поэтому ей больше ничего не оставалось, кроме как уехать в РФ.
Сейчас Полякова иронично заявила, что тот самый заказчик - это она:
"Уже второй день подряд СМИ "визжат" от заявлений Ани Лорак, которая сказала, что ее в Украине "заказали", не давали работать, ставили условия политические силы, но заказчика она назвать не может. Я хочу сегодня назвать этого заказчика. Этот заказчик - я. Да, я хотела в своей стране быть лучшей, самой популярной. Я хотела быть королевой и номером один".
Также она с сарказмом добавила, что и Светлану Лободу "заказывала" - та тоже в свое время гастролировала по территории страны-агрессора, забыв об Украине.
"Хочу сказать всем артистам, старым и молодым: если вам кажется, что на вас поступил заказ, если вас "травят" в СМИ или соцсетях, вам мешают плохие комментарии, знайте, наверное, вы посягнули на мой трон", - добавила Оля Полякова.
Реакция соцсетей
- "Боюсь спрашивать за Артестовича… Тоже ваших рук дело?"
- "Странно, почему не Тина Кароль"
- "Наверное, вы Ани Лорак в р*шку сами перевезли? На своей же машине?"
- "Хватить пиариться! Есть более важные дела!"
Напомним, Лорак после отмены концертов в РФ назвала себя украинской певицей.