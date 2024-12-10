Певица поделилась, почему эта кандидатка не попала в группу.

Солистка группы KAZKA, недавно рассказала о неожиданных фактах относительно создания коллектива. Оказывается, первоначальный состав группы должен был быть совсем другим. Об этом она рассказала в в интервью Okay Eva.

Продюсер Юрий Никитин планировал создать женское трио с тремя вокалистками, которые отличались бы своей внешностью и тембрами голоса. Александра Зарицкая была одной из претенденток, но не главной.

Однако, во время работы над песней "Свята" произошло неожиданное. Сначала Александра пела лишь небольшой отрывок, но когда продюсеры услышали ее исполнение песни целиком, они были поражены. Ее харизма и вокальные данные превзошли ожидания, и она стала главной солисткой KAZKA.

"Он искал три девушки с интересными тембрами. Я была такая девушка в теле, другая со светлыми вьющимися волосами, а третья должна была быть темнокожей. Но в какой-то момент я, видимо, немного задавила харизмой девушек", - сказала Зарицкая.

Интересно, что группа изначально создавалась для певицы Яны Соломко, но в результате KAZKA ассоциируется именно с Александрой Зарицкой.

Эта история демонстрирует, как талант и харизма могут изменить планы и привести к неожиданному успеху.

Кто такая Саша Зарицкая

Саша Зарицкая - это талантливая украинская певица, известная как фронтвумен группы KAZKA. Ее мощный вокал и харизматичное сценическое присутствие обеспечили группе миллионы поклонников в Украине и за рубежом. Саша не боится экспериментировать со своим имиджем и голосом, благодаря чему KAZKA создает уникальную музыку, сочетающую в себе фольклорные мотивы и современные звучания.

Напомним, Саша Зарицкая взбудоражила сеть новым видео.

Вас также могут заинтересовать новости: