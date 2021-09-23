Блогерша объяснила, почему устроила публичный скандал.

Украинская блогер-миллионник Саша Бо опубликовала в своем блоге новый пост и объяснила, почему устроила публичный скандал со своим экс-мужем Игорем Пустовитом.

Напомним, Саша дала интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала о булимии, издевательствах мужа и о "кошмаре", в котором она жила все эти годы. На ее заявление уже успел отреагировать и сам Игорь, дав интервью Славе Демину. Там он опровергает слова Бо и объясняет свою точку зрения.

Саша Бо написала, что ей больно от того, что сейчас происходит вокруг ее семьи. Хотя она призналась, что принимать такой удар ей было интересно.

"Второй день просыпаюсь и не верю: то, что происходит сейчас - это не сон. Страшно, странно, больно и даже интересно получать такой удар. Такое впечатление, что теперь вы знаете обо мне все и пусть не совсем правду. Представьте, если бы все то, что происходит у вас в семьях, в мыслях, в жизни в целом - каждый мог прозрачно видеть. Странно, правда?" - написала блогерша.

Читайте также"Ударил ногой в живот и постоянно изменял": звезда "Слуги народа" с дочерью сбежала от мужа-тиранаТакже девушка сказала, что сейчас понимает, почему Игорь так поступил. По ее словам, в каждой семье есть ссоры. При этом Саша отметила, что ради детей она готова становиться лучше.

"Последние годы я проживала в аду, и простите, что обманывала вас. Я сотворила идеальную картинку счастливого брака, поддержки и понимания для того, чтобы мотивироваться и стремиться к нему, и я верю, что вы меня поймете. Наши пути с Игорем разошлись. Но есть то, ради чего мы станем лучше. Есть то, ради чего надо прощать. Есть то, ради чего надо открывать сердце. Это наши дети", - добавила она.

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Автор: Диана Могилевич