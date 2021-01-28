Певица всегда выглядит потрясающе.

Популярная певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос показала очередное фото с Мальдив.

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На снимке она позирует возле экзотических деревьев черном раздельном купальнике. А дополнила она такой пляжный образ соломенной шляпой.

Стоит отметить, что у Санты очень красивая фигура. Она следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. Более того, в 2011 года она стала чемпионкой мира по фитнесу. Поэтому и не странно, что девушка всегда выглядит на все сто.

"Красивенная", "Амазонка", "Обворожительная, спортивная, одним словом потрясающая", "Лара Крофт: расхитительница бананов", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич