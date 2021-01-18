Ожидается, что российским исполнителям: Киркорову, Тимати и другим, которые прославляют незаконную аннексию Крыма, будет запрещено в течение 5 лет посещать Литву.

Глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявляет, что запрет на въезд российским исполнителям, которые поддерживают агрессивные действия Кремля против Украины будет введен на этой неделе.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

В частности, Касчюнас отметил, что окончательное решение о запрете въезда в Литву российскому исполнителю Филиппу Киркорову и ряду других будет принято "очень быстро, в ближайшие дни, на этой неделе - 100%".

Как отметил депутат Сейма, уже не раз были попытки инициировать рассмотрение вопроса о запрете посещать Литву российским исполнителям.

"Прошлые власти этого не делали, потому что у нас были очень узкие критерии. Понимаете, если кого-то включать, то он должен конкретно против Литвы что-то делать", - сказал Касчюнас и напомнил, что в 2014 году в список национальных санкций Литвы попал российский певец Олег Газманов, который в своих песнях прославлял Советский Союз.

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"А всех других, таких как Киркоров, Тимати и другие, которые являются марионетками режима (Кремля) и которые легитимизируют оккупацию Крыма и т.д., не включали (в санкционный список - УНИАН), потому что не было прямой связки с Литвой. А вот сейчас новый наш глава Министерства иностранных дел (Габриэлюс Ландсбергис) по-другому посмотрел на эти критерии, и посмотрел, я думаю, очень хорошо, чтобы понимать, что наши союзники - украинский народ, который тоже терпит от этих марионеток Путина, чтобы эти марионетки не въехали в Литву", - заявил Касчюнас.

При этом депутат пояснил, что речь идет о национальных ограничительных мерах Литвы, и решение о запрете не будет распространяться на другие страны-члены Европейского Союза.

"Это только национальные (санкции). Но это хороший пример для других стран", - подчеркнул он.

Касчюнас ожидает, что запрет на въезд будет охватывать пятилетний срок.

Вместе с тем, речь не идет о возможном замораживании активов российских исполнителей, если к примеру, на счетах банков в Литве такие будут обнаружены. Касчюнас пояснил, что согласно регламенту Евросоюза, государства-члены имеют право вводить только визовые запреты и составлять соответствующие "черные списки", а финансовые ограничения относятся к непосредственной компетенции самого ЕС.

Ранее литовское издание LRT сообщило, что в понедельник Министерство иностранных дел Литвы передало Министерству внутренних дел и Департаменту по делам миграции предложение, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

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Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис считает, что известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и, таким образом, незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

«Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими», - отметил министр в рекомендации.

Позднее в понедельник Ландсбергис рассказал журналистам, что окончательное решение предложено принять министру внутренних дел Агне Билотайте. Он подчеркнул, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».

Он также считает, что нынешнее правительство должно «системно оценивать прибывающих в Литву в целом из таких государств, как Росси». По его словам, следует оценивать возможность внесения в «черный» список и других российских исполнителей, а также представителей белорусского режима, ответственных за репрессии.

Дискуссии о расширении «черного» списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

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Автор: Виталий Саенко