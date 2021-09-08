Эти женщины являются примером для модниц всего мира.

У каждой эпохи были свои иконы стиля, которые были примером для модниц всего мира. Миллионы людей обсуждали наряды Жаклин Кеннеди и Мерилин Монро. Сейчас за образами звезд стало следить ещё проще, ведь они часто выкладывают фото в Instagram. Мы сделали подборку знаменитости, чей стиль не раз удостаивался похвал.

Ранее мы рассказывали, какие звезды нетрадиционной ориентации не скрывают свои сексуальные предпочтения.

Кейт Миддлтон

Кембриджская герцогиня считается одной из самых стильных звезд Британии. Она стала кумиров миллионов благодаря утонченную, женственному и одновременно деловому стилю. В её образах совсем нет вульгарности. Кейт Миддлтон внимательно следит за модными трендами и обожает маленькие клатчи и классические туфли-лодочки.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм не боится экспериментов, но всегда остается элегантной. Чувство стиля позволило ей создать собственный успешный модный бренд. Бекхэм любит брючные костюмы, юбки-карандаш и сочетание джинсов с водолазкой. Модные образы Виктории Бекхэм вдохновляют миллионы девушек.

Маша Ефросинина

Свои иконы стиля есть и в Украине. Телеведущая Маша Ефросинина часто восхищает сеть эффектными повседневными нарядами. Она не боится ярких вещей с необычными узорами. Стиль Маши разнообразен: она может надеть как кокетливый комбинезон, так и строгое платье в пол. И во всем она выглядит великолепно.

Елена Зеленская

Первая леди Украины также не отстает от модных трендов. Елена Зеленская постоянно восхищает сеть модными нарядами. Супруга президента считает, что настоящая красота – в скромности. Зеленская часто появляется на публике в костюмах-двойках, тренчах, молодежных нарядах.

Моника Белуччи

Эта знойная красотка знает секрет стиля. Одна из самых сексуальных женщин современности любит выделяться. Она может выйти на улицу в платье – пижаме или прийти на красную дорожку в брючном костюме. Белуччи простительно всё, ведь её стилем восхищаются все.

Алина Байкова

Украинская супермодель покорила мир моды невероятными образами и безупречным чувством стиля. Выглядеть хорошо в любой одежде ей помогает идеальная фигура. Байкова демонстрирует роскошные платья и дивные украшения на красных дорожках и светских мероприятиях. А в повседневной жизни она демонстрирует стильные стритстайл луки с модными головными уборами.

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Автор: Екатерина Пулатова