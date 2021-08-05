Первая леди Украины покорила поклонников нежным образом.

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с пользователями социальной сети Instagram новой фотографией с одного из мероприятий.

Так, супруга президента Владимира Зеленского предстала в кадре в нежно-бежевом костюме, который идеально подчеркнул ее фигуру. Более того, Зеленская выгодно подчеркнула и талию, надев пояс.

Дополнила она такой образ лаконичными серьгами, сделала укладку и легкий повседневный макияж.

"Очень красивая", "Настоящая леди", "Восхищаюсь вами", "Как приятно на вас смотреть", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич