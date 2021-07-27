Телеведущая обладает стройной фигурой и пропагандирует здоровый образ жизни.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в своем Instagram-блоге пикантные снимки.

В кадре Маша позирует в полупрозрачном белье, демонстрируя свою идеальную фигуру. Отметим, Ефросинина проделала долгий путь, чтобы привести свое тело в такую форму.

Во многих интервью телеведущая рассказывала, что страдала от лишнего веса. Но прийти в хорошую форму ей помогли спорт, правильное питание и режим.

"Богиня", "Это незаконно быть такой секси", "Вчера увидела фото Джей Ло в ее 52, сказала, что хочу выглядеть так же в ее возрасте. Сейчас увидела вас, Маша, и уже растерялась", "Мария, роскошное тело", "Наверное, это и есть быть взрослой! Принимать себя! Любить своё тело", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич