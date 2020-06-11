Икона стиля Виктория Бекхэм показала деловой лук (фото)

Бекхэм сделала селфи в модном образе перед походом на встречу.

Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала очередной лук для деловой встречи.

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Селфи она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Бекхэм позирует в кремовой блузе собственной линейки одежды. Блуза свободного кроя и с широкими рукавами имеет длинные завязки на воротнике. Свой образ Виктория дополнила любимыми темными брюками классического кроя. Изюминкой лука стала роскошная черная брошка в виде цветка.

Бэкхем отметила, что сделала это селфи три месяца назад, готовясь к встрече.

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