Икона стиля Виктория Бекхэм показала деловой лук (фото)
16:40, 11 июня 2020Звезды
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Бекхэм сделала селфи в модном образе перед походом на встречу.
Виктория Бекхэм / фото instagram.com/victoriabeckham
Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала очередной лук для деловой встречи.
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Селфи она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Бекхэм позирует в кремовой блузе собственной линейки одежды. Блуза свободного кроя и с широкими рукавами имеет длинные завязки на воротнике. Свой образ Виктория дополнила любимыми темными брюками классического кроя. Изюминкой лука стала роскошная черная брошка в виде цветка.
Бэкхем отметила, что сделала это селфи три месяца назад, готовясь к встрече.
Новый образ Виктории Бекхэм / фото instagram.com/victoriabeckham
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