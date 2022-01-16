Супруги сделали совместную фотографию.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон сфотографировался со своей супругой, журналисткой Алесей Бацман прямо на лестнице.

Они оба в кадре сидят на ступеньках. Алеся позирует в черных штанах и свитере, слегка облокотившись на Дмитрия, который сидит за ней. При этом телеведущий держит свою супругу за пышную грудь.

"Уже позавтракали?", - поинтересовалась Бацман у поклонников.

Читайте такжеПотап неожиданно отрастил бороду: как теперь выглядит рэперПри этом фолловеры совсем не обратили внимание на ее вопрос. Их скорее заинтересовать местоположение рук Гордона.

"Держит самое дорогое", "Классно. В крепких руках", "Руки в тепле", "Грудь лапает", "Я знаю, все в твоих руках, все в твоих руках", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон поделился яркими фото с любимыми девочками.

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