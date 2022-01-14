Журналист, его жена и дочь позировали на фоне новогодних декораций.

Украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон поделился серией ярких фото с женой Алесей Бацман и дочерью.

Фото появились в Instagram-аккаунте Гордона.

На фото Гордон позирует с женой и дочкой на фоне новогодних декораций. Сам журналист выбрал для фото атмосферный новогодний свитер с оленями.

Алеся с дочкой нежно обнимают Дмитрия и улыбаются.

Журналист лаконично подписал серию поздравлением со Старым Новым годом.

"Со Старым Новым", - подписал Гордон.

В комментариях поклонники журналиста похвалили его свитер с оленями и традиционно задали ему множество курьезных вопросов. Пока Гордон воздерживается от своих фирменных ответов.

Читайте также"Я не классическая женщина": жена Гордона объяснила, почему ни разу не ссорилась с нимКак сообщал УНИАН, ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал снимок, на котором лежит в ванне с пеной.

Поклонников позабавило такое фото, и они начали активно комментировать снимок.

Потом подобную фотографию опубликовала его жена.

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