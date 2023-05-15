Певица скрывала финал своего номера.

Победительница Евровидения-2014 Джамала в этом году стала приглашенным гостем на конкурсе. В Ливерпуле она исполнила песню "1944", которая когда-то и принесла ей победу.

В конце выступления знаменитость спела "Слава Украине! Героям слава!" Однако на прогонах своего номера Джамала этого не делала, так как боялась "спалиться" перед организаторами конкурса. Отметим, на Евровидении запрещено говорить о политике.

"Болела за наших и, конечно, немного за себя. Потому что на всех прогонах скрывала финал песни. Волновалась, что вырежут", - рассказала Джамала в инста-сториз.

Однако позже певица поблагодарила Великобританию, что они не вырезали из эфира ее призыв.

Кроме того, представитель Молдовы на Евровидении-2023 поблагодарил Украину за мир в его стране.

На Евровидении прозвучал антивоенный лозунг

Участник из Румынии Теодор Андрей пошел против правил и во втором полуфинале прокричал со сцены антивоенный лозунг. В конце своего номера он прокричал в микрофон: "Make love, not war" (Занимайтесь любовью, а не войной).

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