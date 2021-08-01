Стужук недавно увеличила себе грудь, но результат ей не понравился.

Украинская блогер-миллионник, мама троих деток София Стужук недавно сделала маммопластику. С момента операции прошло всего несколько месяцев, но девушка уже снова хочет лечь под нож.

В инста-сториз София призналась, что результат после операции ей не нравится - грудь расположена слишком высоко, да и размер чересчур большой.

"Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом", - сказала 26-летняя Стужук.

Блогер добавила, что хочет уменьшить размер груди, так как сейчас она чувствует себя резиновой куклой. Также девушка отметила, что такая большая грудь делает ее массивнее.

"Я точно не понимаю, то ли они слишком большие, то ли я не соблюдала правил, не ходила с бандажом, и они не опустились. Сбоку они как шары. Чувствую себя резиновой куклой. Хотелось бы на пол или размер меньше и посадить ниже", - добавила Стужук.

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Автор: Диана Могилевич