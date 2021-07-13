Айрис Лоу появилась на публике впервые после того, как решила кардинально изменить имидж.

Дочь известного британского актера Джуда Лоу, 20-летняя модель Айрис Лоу посетила премьеру фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Фото молодой знаменитости опубликовал Reuters.

Для выхода на красную дорожку модель выбрала плиссированное платье от Dior в греческом стиле. Ее образ при этом дополняли бриллиантовые украшения Bvlgari.

Стоит отметить, что Айрис появилась на публике впервые после того, как решила кардинально изменить имидж, сбрив волосы.

Читайте такжеДжуд Лоу рассказал о "страшном" предсказании пандемии в 2011 годуСвою новую прическу модель показала неделей ранее в фотосессии для британской версии журнала Vogue.

"Я хотела сделать что-то, что меня освободит. В тот день, когда я побрила голову, я изменила свою жизнь. Я никогда раньше не делала ничего подобного", – прокомментировала она.

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Автор: Катерина Шварц