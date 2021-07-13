Айрис Лоу в Каннах / фото REUTERS

Дочь известного британского актера Джуда Лоу, 20-летняя модель Айрис Лоу посетила премьеру фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Фото молодой знаменитости опубликовал Reuters.

Для выхода на красную дорожку модель выбрала плиссированное платье от Dior в греческом стиле. Ее образ при этом дополняли бриллиантовые украшения Bvlgari.

Стоит отметить, что Айрис появилась на публике впервые после того, как решила кардинально изменить имидж, сбрив волосы.

Айрис Лоу в Каннах / фото REUTERS
Айрис Лоу в Каннах / фото REUTERS

Читайте такжеДжуд Лоу рассказал о "страшном" предсказании пандемии в 2011 годуСвою новую прическу модель показала неделей ранее в фотосессии для британской версии журнала Vogue.

"Я хотела сделать что-то, что меня освободит. В тот день, когда я побрила голову, я изменила свою жизнь. Я никогда раньше не делала ничего подобного", – прокомментировала она.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц