Маленький Дима засунул себе в нос хрусталик и самостоятельно не смог его достать.

Супруга украинского ведущего Григория Решетника рассказала, что их средний сын Дмитрий игрался с пластмассовым хрусталиком, что и привело к инциденту.

Кристина на своей странице в Instagram поделилась, что мальчик засунул себе хрусталик прямо в нос. Она спокойно начала помогать сыну избавиться от инородного тела в его организме, а когда малыш пошел играться дальше, у нее начал дергаться глаз.

"Когда это произошло, я была спокойна, как удав. Сказала Димуле, что ничего страшного. Сейчас все сделаем, главное, чтобы он не заплакал и не "вдохнул" хрусталик еще дальше. Прижала пальцем нос поближе возле глаз и понемногу начала выталкивать его - хрусталик выпал. Дима с испуга заплакал. Но сказал, что наука теперь будет ему на всю жизнь!" – рассказала Кристина Решетник.

Видео дня

Она добавила, что с детьми нельзя расслабляться. И уточнила, что хорошо, что все хорошо заканчивается.

Напомним, ранее участницы "Холостячки" обвинили Григория Решетника в плохом отношении. За него вступилась его супруга Кристина.

Вас также могут заинтересовать новости: