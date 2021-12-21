После последнего громкого скандала Павлик пообещал работать над своим чувством вины с психологом.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась фолловерам, что стало причиной публичной ссоры с мужем. По ее словам, исполнитель готов пойти к психологу.

Об этом Репяхова сообщила в Instagram-stories.

Репяхова рассказала, чток Созаева на протяжении многих лет внушала ее избраннику, что он виновен во "всех грехах мира", в том числе и в смерти сына.

"С этим очень сложно жить. ВП (Виктор Павлик - УНИАН) очень мнительный человек, а другой человек это хорошо знает и давит на болезненные места", – отметила Екатерина, намекая на Созаеву.

После последнего громкого скандала Павлик пообещал работать над своим чувством вины с психологом.

"ВП слишком добрый, а другой человек этим пользуется. А я не могу на это спокойно смотреть. Но мы справимся! Ради Мишеньки. Муж мне пообещал, что в нашей жизни больше не будет зла", – закончила Екатерина.

Репяхова также опубликовала семейное фото с Павликом и сыном. По словам девушки, она никогда не будет поливать мужа грязью, даже в случае развода. В то же время Екатерина отметила, что обида в ее душе все еще есть.

Как сообщал УНИАН, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно рассказала о грандиозной ссоре с мужем и усомнилась в том, что они и дальше будут вместе.

После таких заявлений Виктор решил задобрить свою жену и написал в своем инста-блоге пост с признаниями в любви. Затем девушка отреагировала на все происходящее и заверила, что не жалеет о том, что рассказала о конфликте в семье всей стране.

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