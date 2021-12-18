В отношениях звездной пары произошла серьезная ссора.

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова намекнула на вероятное расставание с ним.

На своей странице в Instagram девушка вышла в "сторис" и со слезами на глазах заявила, что ее обидел муж.

Читайте также"Меня хотят уничтожить": молодую жену Павлика атаковали недоброжелатели"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!" - написала Репяхова.

Напомним, Екатерина Репяхова подала иск в суд против бывшей жены Павлика Ларисы Созаевой. Но суд отклонил ее заявление из-за неправильно поданных документов.

Виктор Павлик не поддерживает позицию нынешней жены и ее вражду с его экс-избранницей. Вероятно, это и стало причиной ссоры в паре.

Отношения Павлика и Репяховой

Украинский певец Виктор Павлик женился на Екатерине Репяховой, с которой встречался более 4 лет, 29 мая 2020-го.

В июне 2019 года ряд СМИ облетела новость, что 53-летний украинский певец Павлик ушел от жены к 25-летней любовницы.

Девушка много лет была фанаткой Павлика и представить не могла, что у них будут любовные отношения. Екатерина - концертный директор Виктора.

У пары родился сын Михаил 15-го июня 2021 года.

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Автор: Ольга Робейко