Мальчику исполнилось 5 месяцев.

Украинский певец Виктор Павлик посвятил трогательную песню своему младшему сыну Михаилу от супруги Катерины Репяховой. Композиция получила название "Татова колискова".

Песню презентовала жена исполнителя в своем Instagram, сопроводив ее милым видео с малышом.

"Мишеньке 5 месяцев. 5 месяцев абсолютного счастья и любви. Нет таких слов, которые могли бы описать, что я испытываю, став мамой. Песня на видео посвящена Мишутке от тата (кто не знал)", – отметила Репяхова.

"Папина копия! Хороший малыш", "Вы очень милая семья", "Как мило", "Так улыбнуло это видео", "Поздравляю", "Очень нежное видео", "Малыш на папу очень похож", "Очень красивая песня. Аж мурашки пошли", – отреагировали подписчики.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова: свадьба и рождение сына

Читайте такжеЖена Павлика рассказала, что старшие дети мужа до сих пор не познакомились с их сыномВиктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года.

15 июня 2021-го у пары родился сын. Мальчика назвали Мишей.

Для музыканта это четвертый брак. Первая жена Лидии родила певцу сына Александра, вторая жена Светлана – дочь Кристину, а третья – сына Павлика.

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Автор: Катерина Шварц