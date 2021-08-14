14 августа Евгению Огиру исполнился бы 41 год.

Украинская певица Тина Кароль, ранее трогательно почтила память своего покойного мужа в годовщину его смерти, не менее сентиментально вспомнила о нем и в его день рождения.

14 августа Евгению Огиру исполнился бы 41 год, Кароль опубликовала архивное фото с ним в своем Instagram.

"Я молодец, я знаю... Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность", — подписала фото певица.

История любви Тины Кароль и Евгения Огира

В январе 2008-го года пара тайно от всех расписалась. А в июне того же года они обвенчались в Киево-Печерской Лавре.

Читайте такжеТина Кароль и KAZKA выпустили дуэтную песню (аудио)Через несколько месяцев певица родила Евгению первенца Вениамина.

Позже у Евгения диагностировали рак желудка. В конце 2012 года в интервью Кате Осадчей Тина Кароль призналась, что год был тяжелым для нее из-за болезни мужа.

28 апреля 2013 года Евгений Огир умер после борьбы с онкозаболеванием.

Автор: Станислав Кожемякин